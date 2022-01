Grandes expectativas. Raziel García se despidió del fútbol peruano y en específico de Cienciano, luego de que se anunciara su llegada a Deportes Tolima. El entrenador del conjunto colombiano destacó las habilidades del futbolista de la Selección Peruana que ha sido convocado más de una vez por Ricardo Gareca.

Las buenas actuaciones del exCésar Vallejo generaron que equipos del extranjero se interesen por él. Deportes Tolima de Colombia fue el club que dio el primer paso para tenerlo en sus filas y el pasado diciembre lo hicieron oficial. Ahora, el volante tendrá que enfrentarse al reto más duro de su carrera.

Desde su llegada a tierras colombianas, los halagos sobre él no han cesado. El último de ellos fue Hernán Torres, entrenador del equipo subcampeón de la Liga BetPlay que reveló que espera que el peruano consiga ganarse un espacio en el equipo gracias a su buen pie y técnica.

“Aspiramos a que Raziel se consolide en el fútbol colombiano, ya que es un jugador muy técnico, tiene buen pie y en los trabajos que hemos hecho en espacios reducidos muestra su capacidad, técnica y talento con el pie”, dijo Torres en entrevista con Infobae.

Deportes Tolima tendrá que pelear esta temporada la Copa Libertadores y el torneo colombiano a la par. El próximo partido del equipo será el 23 de enero, cuando debuten en el campeonato local ante el DIM. Raziel podría tener sus primeros minutos.

“Es un jugador de buen pie, de técnica y por lo que vi en los videos de un gran manejo del balón. Además, tengo amigos en Perú y Raziel es un buen futbolista, inteligente, pensante, con un buen filtro de pases y buena técnica para pegarle de media distancia y balón detenido”, apuntó su estratega.

García funciona muy bien en cualquier lugar del mediocampo; sin embargo, el lugar en el que más destacó fue en el centro, moviendo los hilos del equipo. No obstante, Hernán Torres aún no tiene claro en qué posición lo utilizará.

“Todavía no hemos tenido la posibilidad de plantear la parte técnica y táctica. Una vez trabajado en ese aspecto tomaremos decisiones. No he hablado con nadie. A nosotros nos recomendaron, lo miramos y evaluamos mediante los videos e hicimos seguimiento”, sentenció.

