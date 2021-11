A Perú le queda aún por jugar cinco finales, en las cuales definirá si puede llegar a ocupar un cupo para jugar una nueva Copa del Mundo. Tres de estas finales serán de visita, donde nos encontraremos con la casi eliminada Venezuela, además de Colombia y Uruguay, que también están peleando por su clasificación.

Por ello, una pregunta clave a estas altura de la clasificatoria es ¿cuántos puntos como visitante hizo la selección peruana que logró llegar a Rusia 2018?

Para recordar la cifras y resultados es necesario volver en el tiempo, cuando la blanquirroja tuvo un renacer épico que llevó a ponerse en el quinto lugar de la tabla y llegar a acceder a la repesca continental.

Perú, de sus nueve encuentros como visitante en las pasadas clasificatorias obtuvo 11 puntos en total, de los cuales 8 fueron en cancha, pues recordemos que ante Bolivia en La Paz, la bicolor cayó por 2-0, sin embargo, por una falta administrativa, se le dieron los tres puntos a Perú y 3 goles a favor.

Ahora, de los otros 8 puntos, dos fueron por las grandes victorias ante Paraguay por 1-4, que fue el primer triunfo de visita de Perú en la eliminatoria, y ante Ecuador en la altura de Quito por 1-2, que a la larga, dejó sin posibilidades al equipo tricolor.

Además, Perú logró un empate 2-2 ante Venezuela, partido en el cual la vinotinto se había puesto adelante en el primer tiempo en un campo de juego desastroso en Maturín.

Perú goleó a Paraguay en el Defensores del Chaco, que llevó al repunte en la tabla de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. (Foto: Norberto Duarte / AFP)

Y uno de los partidos más importantes de Perú de visita fue el empate que logró el equipo de Gareca ante la Argentina de Lionel Messi, en el cual Pedro Gallese fue la gran figura atajando todo y dejando el arco en cero.

En total, de visita Perú logró, en cancha, para acceder a Rusia 2018 un total de 8 puntos, 14 goles en contra y 8 a favor. Sin embargo, debido a la falta administrativa de Bolivia, los números en la tabla fueron de 11 puntos, 12 goles en contra y 11 a favor.

Perú de visita rumbo a Qatar 2022

De momento, nuestra selección ha jugado seis de sus nueve encuentros por eliminatoria en condición de visitante, en los cuales ha sacado un triunfo, un empate y cuatro derrotas.

Tal y como ocurrió en la eliminatoria pasada, Perú venció a Ecuador en Quito, por el mismo marcador de 1-2. También consiguió un empate ante Paraguay, que marcó el debut de la selección en esta clasificatoria.

La selección ha cosechado apenas 4 puntos de visita, pero puede redimirse aún, pues le quedan tres oportunidades para sumar, como máximo, 9 puntos, que podrían marcar una clara diferencia en la tabla, pues se tratan de dos rivales directos: Colombia y Uruguay.

Perú obtuvo una gran victoria ante Ecuador por 1-2 con una gran actuación de Gianluca Lapadula.

No obstante, planear robar algunos puntos de visita no serviría de nada si Perú no hace respetar su localía, pues aún debe jugar dos encuentros, de vital importancia, ante Ecuador y Paraguay, otros dos equipos que se encuentran apretujados en la tabla.

Sin duda, la eliminatoria va a terminar por definirse, tal como ocurrió en el camino a Rusia 2018, en las fechas finales. Solo queda mantener la idea de juego y estar concentrados, Perú debe estar a la altura.

VIDEO RECOMENDADO:

Además, Richard Arce sobre ausencia de Mirtha Vásquez en balance de Castillo: “Es una muestra de que hay una crisis en las decisiones de gobierno”. También, congresistas contra Walter Ayala en Comisión de Justicia: “No debería estar sentado acá, ministro”. Y, Asamblea general de la OEA arranca con Nicaragua como tema principal