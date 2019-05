Lo lapida: “Pizarro juega 15 minutos en Alemania, ya no está para la selección”, señala Maestri

Claudio Pizarro continúa compitiendo en el fútbol alemán, hace goles y agiganta su reputación como goleador del Werder Bremen ; sin embargo, ¿está apto para ser llamado a la selección peruana?

Para el ex delantero de la selección nacional, Flavio Maestri, el 'Bombardero' ya no merece ser convocado. “ Claudio Pizarro ya no está para la Selección Peruana. La Selección te exige más, tienes que apretar y correr, así juegues poco. Vas a disputar una Copa América”, opinó Flavio Maestri en FOX Sports Radio Perú.

Maestri continuó explicando sus razones de por qué Pizarro ya no debería ser llamado a vestir la blanquirroja e hizo énfasis en el estado físico que registra actualmente el 4 del Bremen. “ Claudio entra 10 o 15 minutos. Está jugando en el Bremen por todo lo que significa. ¿Qué otro equipo lo va a contratar para que juegue esa cantidad de tiempo? Es un grandísimo jugador”, agregó Maestri.

“Claudio, ¿tiene que estar en la Selección? Estamos hablando del momento”, acotó Flavio Maestri, quien también ve con buenos ojos el regreso de Claudio Pizarro a Alianza Lima.

Ayer se publicó la lista preliminar de los convocados para la Copa América Brasil2019, y pese al buen momento futbolístico, Ricardo Gareca no tomó en cuenta a Pizarro entre los 40 nombres.

