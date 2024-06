La Selección Peruana aún no encuentra la victoria en la Copa América ni mucho menos a su nuevo armador en la volante; por ello, Perú21 habló con Mario Viera para analizar este caso en una nueva entrega de ‘Escribiendo...’

El estratega uruguayo atendió nuestro llamado y conversamos sobre la, para algunos, joven promesa de Piero Quispe y la (hasta ahora negada) explosión de Sergio Peña, ambos como “sucesores” del treintañero Christian Cueva.





Desde lo físico, ¿cree usted que Piero Quispe podrá hacerle frente a los argentinos?

No deberíamos de tirarle todo el peso a un chico que aún no ha terminado de formarse. Deberían de respetarse los procesos. Por ejemplo, en el fútbol uruguayo, que es donde yo vengo, un niño de 12 años ya tiene 300 partidos a nivel internacional y ya ha subido como 5 veces un avión. A los 14 o 15 años, ya están preparados para debutar en Primera División y, con 18 o 19 años, listos para ir a Europa.

Indudablemente, ahora él se va a enfrentar a jugadores que sí han cumplido con sus procesos, que son los campeones del mundo y que están entre los mejores equipos de Europa en este momento. Entonces no le será -para nada- fácil. Ojalá Piero encuentre los espacios y pueda desarrollar su fútbol. Recordemos que esta es su primera copa internacional.





Dos cosas puntuales que le falten a Quispe para terminar de explotar su talento:

Agarrar movilidad e intensidad a nivel internacional, porque si va al choque -indudablemente- no va a salir favorecido. Su físico no le va a ayudar para encarar de esa forma. Entonces, él tiene que tener intensidad para correr y movilidad para desmarcarse. Eso es lo que tiene que encontrar en este torneo: movilidad e intensidad.





¿Y si no es Piero Quispe, entonces quién debería asumir los hilos de Perú?

Si sobraran jugadores, podríamos decir otro nombre, pero no ha habido una renovación para, por ejemplo, sustituir a Christian Cueva. No hay un futbolista que meta balones filtrados, en profundidad o a la espalda del rival, un balón diferente. De la volante nace (o debería nacer) todo el fútbol del equipo. Yo creo que Perú no tiene ese jugador. No podemos pedirle (a Fossati) que haga magia.





¿Y Sergio Peña?

Es un muy buen jugador, es completo, pero no es el futbolista que te pueda cambiar un partido, sino uno que pueda acompañar a otro que realmente sí pueda. Por ejemplo, en su mejor momento, Cueva podía cambiar partidos, como Messi. Sergio Peña no es así. Él tiene una muy buena técnica para un fútbol en conjunto, pero (no para desequilibrar individualmente).





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: