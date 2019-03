¿Quién es el único peruano que aparece en los cinco álbumes oficiales de la Copa América?

POR IVÁN HUERTA

Un lujo que pocos pueden tener. Este martes 26 de marzo sale a la venta el álbum oficial de la Copa América Brasil 2019, la quinta colección oficial del torneo que fabrica la empresa Panini, y que tiene un dato curioso: solo un jugador peruano tiene un cromo en cada una de esas ediciones. ¿Sabes quién es?

Jack Hurtado, reconocido coleccionista de artículos relacionados a la selección peruana, nos reveló este detalle curioso y nos mostró todas las ediciones oficiales de los álbumes de la Copa América que existen y que él puede jactarse de tener.

"El primer álbum relacionado a la Copa América que lanzó Panini fue en 2001 y fue el más difícil de conseguir porque solo se vendió en Colombia, México y Brasil"; contó Hurtado, quien hizo hincapié que ese álbum se llamó 'Selecciones de América'.

El seleccionado peruano "por un tema de derechos" no salió en aquella edición de 2001 y, por ende, esta no pudo llevar el nombre del torneo, pues no contaba con todas las selecciones participantes.

Lo curioso, según contó Jack Hurtado, es que en 2004 cuando el torneo se desarrolló en Perú "no hubo álbum oficial. Este recién apareció y comenzó a ser continuo desde el 2007 hasta la actualidad. Y ahí sí figura la selección peruana y todos los países que participaron de dichos torneos".

Pero la gran pregunta es qué jugador tiene el privilegio de estar en todas las ediciones de esos álbumes. La respuesta es casi obvia: Paolo Guerrero.

El goleador histórico de la selección peruana viste la camiseta bicolor desde el 2003 cuando jugaba en la filial del Bayern Munich. Y su primera participación en el torneo continental se dio en 2007. Desde ahí, nunca faltó a ninguna Copa América y su imagen siempre estuvo en el álbum. En 2019 no se sabe si estará, pero su cromo ya figura hasta en edición especial o comúnmente llamada, cromada.

"Para los coleccionistas, ver este tipo de cosas nos causa una gran nostalgia porque es ver la evolución de los futbolistas con el paso del tiempo", reconoció Hurtado quien espera, como todos los peruanos, el regreso del 'Depredador' y su presencia en Brasil 2019. Al menos en el álbum ya está.