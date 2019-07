Narrador uruguayo ataca al VAR y critica juego de Perú: "Los muchachos del VAR estaban todos drogados"

Uruguay quedó fuera de la Copa América tras caer en tanda de penales ante Perú en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, Bahía, pero gran sector de la prensa charrúa quedó insatisfecha por el resultado.

En ese contexto, no pasó desapercibida la reacción del narrador uruguayo Alberto Raimundi, quien lanzó duros adjetivos contra el sistema de videoarbitraje (VAR) por anular, lo que a su entender, era dos goles válidos, uno de Edinson Cavani y el otro de Luis Suárez.

“Es un partido insólito, en el que Uruguay fue el único equipo sobre la cancha. Le anularon tres goles. Bien anulado uno, pero los otros dos no. No sé para qué c... van al VAR”, soltó Raimundi.

“Si están pateando penales, es por casualidad. No sé qué dijo Guerrero. Porque los muchachos del VAR estaban todos drogados”, añadió el relator, luego que el capitán peruano ejecutara con acierto su penal.

“A Uruguay le robaron y se queda en el camino contra un Perú, que hay que darle su mérito por aguantar. Nos ‘chorearon’. Hoy nos vuelven a robar con este invento del VAR... Con 'choreo' de la Conmebol incluido”, cerró.

Perú y Uruguay empataron sin goles en 90 minutos y resolvieron al ganador en tanda de penales. Ahí, la 'Blanquirroja' venció por 5-4, luego que Pedro Gallese le ataje su remate a Luis Suárez.

Ahora, la selección peruana jugará las semifinales de la Copa América Brasil 2019 contra Chile, este miércoles en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, desde las 7:30 p.m. (hora peruana.