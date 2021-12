No forma parte de la Selección Peruana, pero igual alienta a los futbolistas. Claudio Pizarro evaluó la actualidad del fútbol peruano y, desde su perspectiva, indicó el motivo por el cual los jugadores peruanos no son tan bien considerados a nivel internacional y lo relacionó con las decisiones que vienen tomando.

“Muchos peruanos no están yendo a ligas competitivas ni grandes, están yendo a Arabia o a sitios donde el fútbol no es tan atractivo, quizá por eso algunos clubes no ven a Perú como un mercado”, sostuvo el exjugador de la ‘Blanquirroja’ en diálogo con RPP.

Por otro lado, Claudio Pizarro reconoció que se muestra optimista con la participación de la Selección Peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. A pesar de la confianza que mantiene en el grupo, siente que el repechaje no debería ser mal visto por los jugadores incaicos.

“Faltan cuatro fechas que son complicadas, con rivales directos y no va a ser fácil, pero al equipo se le ve muy bien. Las posibilidades están intactas. Yo, firmaría el repechaje de una vez. Las cuatro fechas que vienen son muy complicadas. Lo que hizo Perú en estos dos triunfos últimos fue importantísimo”, agregó.

Sobre el proyecto de la FIFA de realizar un Mundial de fútbol cada dos años, Pizarro consideró que no sería tan llamativo: “El Mundial cada cuatro años emociona mucho a cualquiera. En la temporada ya se juegan muchos partidos, tal vez esto de un Mundial cada dos años sería mucho más complicado”.