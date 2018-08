Claudio Pizarro apareció como una de las alternativas para formar parte de la selección peruana en la Copa del Mundo. Sin embargo, el delantero quedó fuera de la convocatoria final presentada por Ricardo Gareca para el certamen.

El 'Bombardero' asumió la decisión, pero reconoció que tardó mucho en asimilar la terrible noticia. "Fue decepcionante y difícil de comprender, pero tenía que aceptar la decisión del entrenador", indicó sobre perderse el Mundial.

Claudio Pizarro, en la última temporada de su carrera, parece haber cerrado el capítulo de la Selección Peruana. De hecho, el ex capitán de la 'Bicolor' no esperaba sorpresas en la primera convocatoria posterior a Rusia 2018.

"No tendría sentido, ¿por qué me tendrían que llamar ahora?", indicó sobre una nueva ausencia en la nómina de la 'Blanquirroja' que se medirá contra Alemania, país en el que ha dejado huella, en septiembre.

ENFOCADO EN WERDER BREMEN

Claudio Pizarro , de ahora en adelante, quiere concentrarse en lo que viene para su equipo en la temporada que inició el pasado fin de semana. El delantero aseguró que se siente en buenas condiciones.

"Me encuentro muy bien. ¿Por qué todos se lo preguntan? Quizás porque tengo 39 años. Tuve un problema con el nervio, así que no pude darlo todo. Pero ahora ya lo tengo todo bajo control y puedo entregarme al máximo. Estoy más en forma", indicó.

"No soy alguien complaciente. Voy a dar lo mejor de mi mismo independientemente de si salgo en el once titular o desde el banquillo . No importa quién juegue. Yo juego para el equipo", señaló sobre el aporte que brindará al grupo.

Claudio Pizarro también elogió al actual DT del Werder Bremen, Florian Kohfeldt. "Creo que será un gran entrenador en Alemania. Ya como segundo entrenador de Viktor Skripnik tenía muy buenas ideas. A él le gusta estar en permanente contacto con los jugadores y darles confianza. Además tácticamente es muy bueno", finalizó.