El seleccionado Christian Cueva se disculpó tras las bochornosas imágenes que protagonizó por orinar en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez tras asistir a una reunión nocturna. Recordemos que el futbolista también se encontraba en estado de ebriedad y acompañado de su esposa.

“Pido disculpas, sobre todos a los niños... Sé que somos una imagen para ellos, somos lo que ellos, en algún momento, nosotros quisimos ser de grandes. Entonces es un respeto a ellos más que nada. Tengo hijos, no quiero que esto suceda nuevamente”, indicó a ATV+ el deportista.

Pese a la evidencia del videoclip, el futbolista solo reconoció haberse pasado “un poco de trago”. “Fue un momento libre. Debo manejar la situación y esto es una experiencia que asumiré”, señaló.

“Uno mismo debe darse cuenta de las cosas que uno tiene que mejorar y madurar y luego pienso que todos en esta vidas tenemos errores”, agregó en su defensa.

Tras la difusión del video ampay, el conocido ‘Aladino’ manifestó su incomodidad en torno al tratamiento periodístico que le dieron a la situación. Durante la entrevista anunció que buscará conversar con los comentaristas y periodistas que lo cuestionaron por la escandalosa circunstancia.

“La situación que pasé es incómoda para muchos, pero lo que no me gusta es la mala intención de algunos comentaristas y periodistas, sin generalizar. Siempre he tomado (los comentarios) de quien viene, pero en algún momento me los voy a cruzar y les voy a decir las cosas de frente y con todo respeto”, indicó.

Indicó que si inicialmente no se pronunció en torno al momento fue porque “primero quise meditarlo y hablarlo con las personas adecuadas”.