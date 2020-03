En una entrevista que concedió a Día D, Christian Cueva se mostró de buen ánimo pese a la cuarentena obligatoria que vive junto a su esposa e hijos en Trujillo.

A través de su reaparición televisiva, el integrante de la ‘Blanquirroja’ también pidió a sus vecinos de su ciudad respetar el aislamiento social para evitar el coronavirus.

“Mis paisanos no están siendo muy responsables en Trujillo. Si uno no se cuida pasamos el contagio a las personas que más amamos...(...) vean mi ejemplo, yo no tengo cuarentena y ¡estoy guardado!. ¡Imagínate! (risas)“, expresó el futbolista.

Entre dietas y más

El conocido ‘Aladino’ contó cómo está cuidando su faceta deportiva en este aislamiento social. Como se sabe, el futbolista es integrante del club Pachuca de la liga mexicana.

"El doctor del club, todos los días me pide que le mande mi temperatura, ahora de mi familia también. Siempre envían información de las dietas y eso. Uno no para de trabajar, cumpliendo con todas las medidas para no dejar que el virus no nos gané”, indicó.

