Lo respalda. El legendario portero paraguayo, José Luis Chilavert, brindó palabras de aliento al lateral peruano, Luis Advíncula, quien se mostró sumamente afectado tras el mal resultado de la selección peruana, que cayó ante Australia en la tanda de penales.

Mediante sus redes sociales, Chilavert le brindó palabras de aliento a nuestro seleccionado, destacando la excelente persona y el excelente profesional que es.

“Querido Luis usted es un excelente profesional y excelente persona. No tiene que pedir disculpas por perder un partido de fútbol, la vida continua y es así este deporte tan lindo. Disfrute su vida con la familia, consejo de un viejo guerrero Guaraní”, escribió Chilavert.

@luisadvincula17 Querido Luis usted es un excelente profesional y excelente persona,No tiene que pedir disculpas por perder un partido de fútbol,la vida continua y es así este deporte tan lindo,disfrute su vida con la familia,consejo de un viejo guerrero Guarani.🇵🇾 — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) June 14, 2022

Esto luego de lo sumamente afectado que se mostró Luis Advíncula, quien pidió perdón a la afición peruana y asumió la responsabilidad de la derrota, señalando en un comunicado que daría un paso al costado y renunciaría a la selección peruana.

“Pido perdón a mi familia y amigos y a todo el Perú por el dolor que causé. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto”, señaló en un sentido mensaje en sus redes sociales.

Debido a este desgaste emocional, así como físico, el club donde milita, Boca Juniors, le brindó un tiempo de vacaciones para que el lateral se recupere, según informaron desde el mismo club argentino.

