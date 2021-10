La selección peruana recibe a Chile este jueves sin margen de error, obligado a ganar en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ por la fecha 11 de las Eliminatorias.

Ante la importancia del duelo, tras idas y venidas sobre quién arrancará ante ‘La roja’, Ricardo Gareca ya no apostaría por Christian Ramos, como se tenía pensado desde un principio, sino por Carlos Zambrano, defensa que milita en Boca Juniors.

Tal como se pudo conocer por El Comercio, hay un 80% de posibilidades de que ‘El kaiser’ esté como titular tras su buen performance mostrado en el exterior y el rendimiento que tuvo durante los entrenamientos de la ‘Blanquirroja’.

Metros más adelante es casi segura la presencia de Pedro Aquino, volante del América de México, quien tiene todos los boletos para reemplazar a Renato Tapia (fuera por lesión).

“Veo muy bien a Carlos Zambrano. Hablé poco con él porque llegó anoche, pero en las próximas horas tendré una charla con él. Esto sucede con todos los jugadores, siempre me gusta conversar con ellos”, afirmó Gareca en su última conferencia de prensa.

“La verdad es que no me detengo en las ausencias que tenga una selección. Cuando uno cuenta con los mejores jugadores de un país, quien los reemplace están a la altura. Enfrentamos a Chile en su nombre, no a determinados jugadores. Eso es en lo que estamos totalmente mentalizados”, señaló.

“Chile es una selección importante en cualquiera de sus condiciones. Se ha ganado ese respeto. Nadie desconoce la relevancia de algunos jugadores, pero tienen que tener valores importantes con muchas ganas de reemplazarlos”, sentenció.