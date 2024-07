Carlos Zambrano se pronunció tras la polémica ‘juerga’ de Christian Cueva y André Carrillo, quienes fueron vistos en una discoteca luego de la eliminación de Perú en la Copa América, y señaló que ellos estaban en su tiempo libre, por lo que no vio “nada de malo”.

El ‘Káiser’ defendió el accionar de sus compañeros y expresó su desacuerdo con las críticas hacia Cueva y Carrillo.

“Soy el menos indicado para comentar sobre algo así. Ya estoy grande y sé cómo se maneja todo esto en Perú. Algunos lo pueden ver mal, otros bien y a otros no les interesa. He jugado en Europa y nunca he visto cosas así, ¿o ustedes creen que los jugadores europeos no salen? Yo lo veo muy normal. Perdimos, sí, y duele, pero bueno, ¿qué haces con tu vida después? Es un trabajo”, señaló a RPP.

El jugador de Alianza Lima resaltó el “derecho a relajarse” de los futbolistas. Además, recalcó que Christian Cueva no tiene equipo y André Carrillo está de vacaciones, por lo que pueden hacer con su tiempo libre lo que quieran.

“Todos tienen su punto de vista y se respeta. Tienen derecho a salir a relajarse. Ustedes dicen “no es el momento”, ¿entonces cuándo es el momento? ¿Tengo que esperar a que la gente me diga cuándo es el momento? Si tenemos partidos cada fin de semana. Cueva está sin club, está libre. André está de vacaciones. Ustedes dicen que la gente está sufriendo pero para nosotros nunca es el momento”, agregó.

Carlos Zambrano con la Selección Peruana. (Foto: EFE)

Por último, Zambrano señaló que la salida nocturna de sus compañeros no debería ser motivo de controversia, ya que, según él, en Europa los jugadores también acuden a centros nocturnos independientemente de los resultados en el campo.

“Tengo mil compañeros en Europa y cuando ganaban o perdían igual salían. Es incómodo ver que a un compañero lo estén criticando. Si lo matan en el campo es entendible, si no jugó un buen partido o si no se sacrificó, pero su vida privada es totalmente distinta. En Perú y Sudamérica se maneja así. En Europa se ven cosas peores y no se meten en la vida de los jugadores. No por un resultado”, concluyó.





