Carlos Silvestri y sus palabras tras la victoria de Perú sobre Uruguay en Sudamericano Sub 17

Carlos Silvestri, entrenador de la Selección Peruana Sub 17 , celebró la victoria sobre Uruguay de manera eufórica, aunque en conferencia de prensa se mostró cauteloso, sabiendo que deben esperar otros resultados para conocer si clasificamos al mundial de la categoría.

"Solo nosotros sabemos lo que nos ha costado y me alegro de haber visto un equipo competitivo desde el inicio hasta el final. Hemos peleado el campeonato de tú a tú con cualquiera", expresó Silvestri en rueda de prensa.

"Tuvimos cabeza fría en un partido difícil y mucha paciencia para ganar el partido. Aquí estamos, a la espera que se den los resultados (para clasificar al mundial)" , agregó.

Perú alcanzó este domingo una angustiosa victoria sobre Uruguay (3-2), gracias a un gol de Mathias Llontop a los 94', con golpe de cabeza. La Blanquirroja está en zona de clasificación al Mundial Sub 17, aunque debe esperar que se jueguen los dos partidos restantes de la jornada, entre Chile vs. Paraguay y Argentina vs. Ecuador.

