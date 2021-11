En horas de la mañana se pudo conocer a través de El Comercio que Carlos Caceda, arquero de la Selección Peruana dio positivo a coronavirus y no podrá ser parte de la delegación que esté en el Perú vs. Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022. Es importante señalar que el guardameta no subió el bus que los dirigía al entrenamiento y por ende, cuerpo médico del plantel le realizará una contraprueba para descartar COVID-19.

De esta manera, Ricardo Gareca y su comando técnico tendrían planeado convocar a un reemplazo de último minuto.