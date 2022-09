El caso de Byron Castillo todavía no está cerrado, por la denuncia interpuesta por Chile debido al posible uso de documentación falsa del defensor para jugar por la selección de Ecuador. La FIFA había fallado a favor del futbolista en primera instancia, pero los abogados chilenos apelaron la determinación y este miércoles se desarrolla una nueva audiencia, con la presencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), según reveló RPP.

Recordemos que desde que inició el proceso de litigio en esta demanda, la FPF había sido invitada por el máximo ente rector del fútbol en el mundo para presentar posición, dado que podría verse afectada directamente. En ese momento, con la absolución del zaguero, la situación no tuvo mayor impacto en la selección peruana.

Sin embargo, frente la solicitud de la Federación de Fútbol de Chile ante la Cámara de Apelaciones de la FIFA, todos los involucrados vuelven a tener participación. Vale resaltar que el pedido de los abogados que representan a la ‘Roja’ es reemplazar a Ecuador en el Mundial Qatar 2022, a causa de la indebida consecución de puntos.

Según se pudo conocer, Agustín Lozano lidera a la delegación de la Federación Peruana de Fútbol, siendo acompañado por Sabrina Martin, gerenta del área legal; y Jean Marcel Robilliard, secretario general. De la misma forma, la comisión viene siendo asesorada por juristas españoles y suizos.

Por otro lado, cabe mencionar que Byron Castillo no asistió a la cita de la FIFA para este jueves. “Yo no prestaré a mi cliente para otro show mediático de (Eduardo) Carlezzo. No comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente. Le envié a FIFA una carta, diciéndole respetuosamente que Byron no tiene por qué asistir a la audiencia. Eso sí, aclaré un par de cosas que me parecían pertinentes. Él no asistirá a la audiencia, ni siquiera estaré yo. No procede”, manifestó Andrés Holguín, abogado del futbolista.