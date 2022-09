Tras la lesión de Andy Polo en el encuentro entre Universitario y Atlético Grau, Bryan Reyna fue el llamado a reemplazarlo en la selección peruana absoluta, en lo que es la primera convocatoria oficial de Juan Reynoso a cargo de la blanquirroja. El extremo de Cantolao tiene el respaldo del ’Cabezón’.

“Tengo que estar motivado por la Selección. Estoy emocionado por eso, espero que me vaya bien (en Estados Unidos). Ayer por la noche me llamaron, me dijeron ‘Danos tu pasaporte que vas a viajar’. Me quedé un poco sorprendido por la noticia, pero muy emocionado. Esto recién comienza. A trabajar para poder consolidarme en la selección”, afirmó el extremo a GolPerú.

Esto luego de que fuera titular en la caída de su equipo ante Sport Boys por una fecha más de la liga doméstica. Reyna pertenecía a la lista selectiva de Reynoso, en donde habían jóvenes jugadores de la liga local, así como otros de mayor recorrido que se encuentran en un buen momento.

La lesión de Yoshimar Yotún hizo que Andy Polo sea el elegido para reemplazarlo, pero la posterior lesión del extremo de Universitario hizo que Bryan Reyna entrara en la órbita de la selección nacional.

Son oportunidades que te da el fútbol, hay que estar preparados para eso. Yo he venido trabajando, tanto para mi club como para algunos de mis objetivos que eran llegar a la selección. Ahora que he llegado, pienso trabajar mucho más”, manifestó el jugador de Cantolao.

El extremos de 24 años podría tener sus primeros minutos con la camiseta peruana absoluta en caso sea tomado en cuenta para los encuentros amistosos de Perú ante sus similares de México y El Salvador, partidos pactados para este 24 y 27 de setiembre.