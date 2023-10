Confiado y tranquilo. Así se mostró Bryan Reyna luego de ser convocado por Juan Reynoso en la lista de jugadores de la Liga 1 de cara al duelo de la selección peruana ante Chile y Argentina por las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, luego de superar la lesión que lo alejó de las canchas las últimas semanas.

“No es que me sorprenda, he estado lesionado, pero en medio de mi lesión he seguido trabajando duro y creo que con un par de días más voy a ponerme físicamente bien para poder estar bien tanto en Alianza Lima como en la Selección”, aseguró Reynoso.

El extremo blanquiazul se mostró contento por la convocatoria de sus compañeros de equipo, Carlos Zambrano, Jairo Concha y Franco Zanelatto, este último llamado por primera vez a la absoluta de la selección peruana.

“Me motiva mucho. (Carlos) Zambrano ya tiene tiempo en la Selección, ahora se han incorporado Jairo (Concha) y Franco (Zanelatto), esperamos dar lo mejor de nosotros para darle el triunfo a la Selección”, agregó que anotó en los amistosos ante El Salvador y Corea del Sur.

Estos son los convocados de la liga local:

Carlos Cáceda (Melgar)

Renato Solís (Sporting Cristal)

Diego Romero (Universitario)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Nisol Loyola (Sporting Cristal)

Matías Lazo (Melgar)

Jhilmar Lora (Sporting Cristal)

Aldo Corzo (Universitario)

Rafael Lutiger (Sporting Cristal)

Leonardo Villar (Huancayo)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Alexis Arias (Melgar)

Jostin Alarcón (Sporting Cristal)

Aldair Fuentes (Vallejo)

Piero Quispe (Universitario)

Jairo Concha (Alianza Lima)

Joao Grimaldo (Sporting Cristal)

Matías Succar (Manucci)

Christopher Olivares (Cusco)

Andy Polo (Universitario)

Franco Zanelatto (Alianza Lima)

Fabrizio Roca (Sport Boys)

Bryan Reyna (Alianza Lima)

Brandon Palacios (Binacional)

Jhamir D’Arrigo (Melgar)

José Rivera (Universitario)

VIDEO SUGERIDO:

Martha Chávez: Juárez, Moyano y Aguinaga podrían reemplazar a Guerra García en la vicepresidencia. Foto: Tomada con Motorola G100