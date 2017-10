¡Una baja más! Sergio Peña no jugará el partido Perú vs. Colombia Sergio Peña no jugará el partido contra la selección cafetera y se debe a que tiene un esguince en la clavícula tras chocar con Lucas Biglia en el partido de ayer.

(EFE) Los ánimos están a tope luego del empate con Argentina, sin embargo hay una nueva baja en la blaquirroja. (EFE) (EFE)