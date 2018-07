El posible traspaso de André Carrillo al club Al-Hilal de Arabia Saudita solo compete al atacante de la selección peruana y su entorno más cercano; sin embargo, divide opiniones en el medio nacional.

La posibilidad no entusiasma a Julinho , quien considera que "sería una locura" la llegada del mediocampista de la bicolor al fútbol árabe.

"Carrillo en Arabia va a perder tiempo, no le veo ningún beneficio. En el Mundial demostró que maduró, que creció como jugador. Jugó tres partidos y metió un gol, es una buena media", argumentó el ex seleccionado en la última emisión del programa Fox Sports Radio Perú.

En tanto, para su compañero de panel Flavio Maestri la polémica decisión de André Carrillo responde a temas estrictamente personales.

"Al final, el jugador es el que decide si se va o no (del Benfica). Un jugador se va de un club con el que tiene contrato porque cree que no hará cambiar de opinión al técnico para que le otorgue chance de jugar o porque han traído refuerzos en el puesto que juegas a quienes piensas que no puedes superar", señaló el otrora artillero de la 'Blanquirroja' en el mismo espacio.