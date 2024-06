A falta del hijo, el padre. En medio del banderazo de la hinchada blanquirroja a la selección, el papá de Renato Tapia resaltó entre todos los peruanos que viajaron hasta Dallas, para la Copa América, y habló.

Luis Tapia se encontró con la reportera Olenka Schok en medio de la marea bicolor y le contó de todo, desde si iba a seguir al ‘equipo de todos’ en sus tres partidos hasta si su hijo iba a volver a jugar por la Selección Peruana.

“Estamos acompañando a nuestro equipo, a la selección y viniendo a alentar a nuestros chicos. Llegamos el miércoles 19, con unos amigos peruanos, somos nueve”, comenzó explicando el patriarca de la familia Tapia Cortijo.

Luego, al ser consultado por si iba a seguir a la bicolor por todos lados, en Estados Unidos, el papá del ‘Cabezón’ avisó que, “de aquí, nos vamos a Kansas (vs Canadá) y luego a Miami (vs Argentina), para ver todos los partidos”.

Asimismo, Luis Tapia no se escondió cuando fue consultado por la polémica decisión del ‘Capitán futuro’ de no jugar en la Copa América por no tener un seguro que lo proteja ante cualquier lesión costeado por la Federación.

“Yo apoyo la decisión de mi hijo al 100%, porque simplemente él hizo valer todos sus derechos. Él hizo respetar lo que se tenía que hacer”, afirmó el papá del ‘Cabezón’ en medio del banderazo previo al partido Perú vs Chile.

Finalmente, el padre del volante de la blanquirroja trajo esperanza para la hinchada: “Su presencia en las Eliminatorias dependerá del comando técnico. Si lo convocan, Renato Tapia gustosamente jugará por la Selección Peruana”.





