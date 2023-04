Con 39 años encima y tras superar su lesión a la rodilla, Paolo Guerrero viene tomando protagonismo en la Liga de Argentina y en la Copa Libertadores, algo que algunos peruanos no creyeron que fuese posible, pero que el ‘Depredador’ se encargó de demostrarles a punta de minutos sumados y de goles.

“El tema de la rodilla está pasando al olvido, porque me pude recuperar totalmente. En mi país, me pusieron en duda muchas personas y eso me dolió mucho, pero igual yo no escucho más que a mi familia, a esa gente que me quiere y que me hace cariño”, reveló Paolo Guerrero.

Además, el artillero del Racing Club de Avellaneda descartó un retiro cercano, porque “no me gustaría dejar el fútbol algún día. Por mí, jugaría toda la vida, hasta los 70 años. Gracias a Dios, por mi físico, termino los partidos muy bien y debe ser por mi genética”.

Sobre esto, sus buena condiciones físicas a pesar de sus casi cuatro décadas, Paolo Guerrero confesó a RPP que “debo de ser privilegiado. Le doy gracias a Dios, porque he escuchado a algunos compañeros que a los 33 o 34 años me decían ‘termino los partidos con dolores musculares’”.





