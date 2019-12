Adrián Balboa piensa a futuro con Alianza Lima y ve con buenos ojos su posible nacionalización para llegar a la selección peruana. El delantero uruguayo se adaptó rápidamente al fútbol peruano y se metió en el corazón de los hinchas ‘íntimos’, pero quisiera profundizar su vínculo con el Perú colocándose a disposición de Ricardo Gareca en la bicolor.

“Uno siempre sueña con jugar por la selección de su país, pero estar en una selección es muy importante para un futbolista profesional”, destacó el ‘charrúa’ en comunicación con el programa ‘Match Deportivo’, tras asegurar que está dispuesto a vestir la ‘Blanquirroja’ en el pecho cuando sea necesario.

“Me gustaría, ya le tomé cariño a la gente de acá”, respondió Balboa al ser consultado sobre la chance. “Estoy muy contento en Perú. Al club le tomé un cariño muy grande importante por cómo me han recibido desde que llegué", señaló antes para anunciar que pretende quedarse por más años en Alianza Lima.

“Es impresionante cómo la hinchada nos acompañó. Yo he aportado mi granito de arena. Se complementó bien con el equipo. He hecho goles y asistencias. He tenido buenas actuaciones”, agregó el delantero del cuadro victoriano.

A diferencia de Federico Rodríguez y Adrián Balboa, que son esperados en Matute para el inicio de la pretemporada de Alianza Lima, Felipe Rodríguez no continuará más en la institución blanquiazul, que espera retener a Kevin Quevedo.