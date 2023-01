Sin sumar punto alguno y dejando una preocupante imagen, la selección peruana sub-20 dirigida por Jaime Serna perdió su último encuentro por el Sudamericano de la categoría realizado en Colombia, ante el combinado de Argentina, que se jugó para la anécdota, porque los peruanos habían sido eliminados en la fecha anterior. ¿Qué dicen los números respecto al desempeño del futuro del fútbol peruano?

Es preciso tener en cuenta que el Grupo A no era fácil, pues tenía en él a Argentina y Brasil, potencias mundiales en cuanto a fútbol respecta, así como a la local Colombia. Los dirigidos por Jaime Serna arrancaron el encuentro ante Brasil, cayendo goleados por un 0-3 que no sorprendió a muchos, viéndose a un Perú muy superado en el aspecto físico.

A pesar de lo que el resultado pueda decirte, Perú aguantó el cero en arco propio hasta el minuto 68, cuando el estado físico de los defensores se vio en evidencia, dándole muchas facilidades a los jóvenes delanteros brasileños que aprovecharon los groseros errores en defensa de los peruanos. Perú no logró un solo remate al arco, mientras que Brasil disparó a puerta en seis ocasiones.

En este primer encuentro, Perú tuvo poco la pelota, con un 36% de posesión y un consecuente 69% de precisión en los pases. Perder en este encuentro puede estar en el papel, en los planes de cualquier selección sudamericana, pues se trata de un país en donde el fútbol no se juega, se vive, y sacar jóvenes jugadores talentosos es pan de cada día. Los encuentros claves eran los siguientes.

Perú cayó 3-0 ante Brasil por el Sudamericano Sub 20. (Foto: Selección Peruana)





Mejor arranque, pero sin puntos





El siguiente encuentro, ante la anfitriona, Perú arrancaría ganando con un gol sorpresivo de Diether Hans Vásquez tras una gran jugada de Catriel Cabellos, el más destacado quizá de toda la selección. Sin embargo, la defensa y el mediocampo nuevamente no pudieron sostener el resultado y un doblete de Oscar Cortés nuevamente nos dejó con las manos vacías.

Perú solo remató al arco en 3 ocasiones, 2 directos de los cuales surgió un tanto, muy diferente a los 15 remates de los cafeteros, 4 al arco y dos tantos. En esta ocasión hubo una mejoría en cuanto a la posesión, debido a que el rival permitía más tener el balón, y los pases aumentaron al 76%, sin embargo, la derrota dejaba a la selección peruana al borde de la cornisa.

El siguiente rival era Paraguay, un conjunto que le había dado una tunda de 6-0 meses atrás. Era ganar para mantener al menos una mínima esperanza, pero los cambios en el equipo hicieron que lo poco bueno realizado ante Colombia se difuminara. Mucho se hablará de este encuentro, más allá del resultado adverso por 1-0, que los jóvenes jugadores peruanos caían acalambrados en minutos del segundo tiempo.

Perú vs. Paraguay en partido por el Sudamericano Sub-20. (Foto: Conmebol)

Diego González anotó en único del encuentro de una Paraguay que no se mostró tan agresiva. Es más, tuvo un exceso de controles de balón que periódicamente eran perdidos a favor de los peruanos, pero no era ni medianamente aprovechados. Perú remató una sola vez al arco de manera directa al igual que los guaraníes, pero la diferencia es que ellos anotaron y nosotros no.

Perú tuvo más posesión esta vez, con un 58%, incluso su precisión en los pases fue mayor (86%), pero jamás fue claro de cara a la portería y se pudo notar algo gravísimo en cualquier futbolistas: la dejadez. Quizá no lo supieron, pero este encuentro era clave y la falta de ganas, tal vez por el cansancio acumulado, les hizo tener un partido aletargado en donde no aparecía nadie que intente hacer algo distinto, hasta el ingreso de Catriel Cabellos.

Así, Perú cayó y se quedó fuera de carrera a falta de un encuentro, que tampoco se presta para un mayor análisis pues fue más de lo mismo: tres remates, ninguno directo, 43% de posesión y apenas 67% de precisión en los pases. El resultado final, ningún punto y una performance que preocupa.

Perú vs. Argentina por Sudamericano Sub-20. (Foto. EFE)





Futuro incierto





La conformación de la sub-20 no tenía muchos jugadores con experiencia en primera salvo unos cuantos, que no demostraron poder marcar la diferencia en el torneo. Arón Sánchez, defensa central de Cantolao con varios partidos en primera, no tuvo un desempeño claro en una defensa que fue vencida en 7 ocasiones en 4 partidos, casi 2 goles por encuentro. Tampoco hizo mucha diferencia Kenji Cabrera, quien tuvo buenos partidos en Melgar a nivel internacional.

Kluiverth Aguilar fue otro punto a tener en cuenta, pues su paso por Europa parece no haberle hecho sumar mucho a su juego. Quedó en la foto de varios goles en contra y fue sobrepasado muy fácilmente en cuanto a velocidad, llegando tarde a muchos cierres, aspectos claves que todo lateral debe desarrollar. Atrás quedó aquel jugador que fue vendido en casi tres millones al Grupo City.

Las polémicas declaraciones del técnico de esta sub-20, Jaime Serna, que decía que el grupo que entrena desde hace ya varios meses, carecía de costumbre a la intensidad es también un mal augurio. ¿Quién es el responsable de imprimir de intensidad a los jóvenes jugadores? Aquí hay una responsabilidad compartida entre el propio comando técnico y los clubes peruanos, que cada vez apuestan menos por sus jóvenes futbolistas en unas divisiones menores que no tienen el nivel de competitividad que sea necesario para que puedan enfrentar retos internacionales.

La realidad es preocupante y el futuro incierto. Lo bueno es que hay tiempo aun para corregir errores, los numerosos que existen, así como imprimir en estos chicos la intensidad, tanto físico como táctico, para poder hacer que rindan en partidos de alta exigencia como los de un torneo regional. Hay mucho por lo que trabajar.





VIDEO SUGERIDO: