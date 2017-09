La euforia quedó de lado en la selección. El triunfo ante Bolivia ya es parte de la historia y ahora los dirigidos por Ricardo Gareca apuntan a ganarle a Ecuador, al que visitarán en Quito el martes en un partido clave en busca de la clasificación al Mundial Rusia 2018.

Sin embargo, en el comando técnico hay una duda para ese cotejo: Yoshimar Yotún, quien no jugó el jueves por una lesión. El mediocampista llegó a Lima con un problema lumbar, aunque en la Videna confían en tenerlo al cien por ciento ante los norteños.

“Los doctores nos han informado que Yotún se está sintiendo mucho mejor en estos momentos, pero no quiero anticipar nada. Por el momento, no está descartado. En la situación que nos encontramos, necesitamos que todos estén al cien por ciento. Ante Ecuador será un duelo durísimo, más que el de Bolivia, más aún en Quito y frente a un equipo al que no le ha ido bien últimamente”, señaló Nolberto Solano, asistente técnico de la bicolor.

Al respecto también habló Jorge Alva, médico de la FPF. “Yotún vino de su club con un problema lumbar y ahora presenta una contractura. Esperamos que se recupere para el partido en Quito”, sostuvo.

Asimismo, se da por descontado de que el ‘Tigre’ pondrá de arranque ante el ‘Tri’ a Paolo Guerrero en ataque y a Renato Tapia en la volante, ambos ausentes ante los altiplánicos por suspensión.

La voz de 'Orejas'

Edison Flores, quien anotó el primer gol ante Bolivia, se refirió al próximo duelo de la ‘Blanquirroja’, al que calificó de extremadamente difícil.

“Será un partido en altura donde el balón se trasladará muy rápido. Los dos equipos vamos a tener las mismas dificultades. Hay que estar muy atentos porque tendremos que duplicar los esfuerzos a la hora de defender, vamos a tener momentos buenos y malos”, señaló ‘Orejas’ Flores.