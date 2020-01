La felicidad de Fernando Pacheco por su llegada a Fluminense no lo desenfoca del objetivo principal con la selección peruana sub 23: buscar el pase a Tokio 2020. Luego de firmar por el club carioca, el exatacante de Sporting Cristal tiene la mira puesta en el Preolímpico, dispuesto a brindarse al máximo a favor del cuadro nacional, sin sentirse superior por emigrar al extranjero.

El extremo reconoció que su traspaso al 'Fluzão' es "importante" antes de partir a Colombia para asumir el desafío; sin embargo, aclaró que tiene los pies en la tierra.

“Ahora todo está en la selección, en dar lo mejor, vengo trabajando para darle una alegría más al Perú y poder llegar a los Juegos Olímpicos”, destacó Pacheco este jueves en diálogo con Movistar Deportes desde los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez.

Según el delantero, su rol en la bicolor que dirige Nolberto Solano no ha cambiado. “Creo que el grupo está por delante de todo. Soy uno más de ellos, no me veo como figura o algo así. Todos hemos trabajado y estamos a la par para todo lo que viene”, agregó en la comunicación.

Luego se refirió al complicado debut de la ‘Blanquirroja’ en el Preolímpico. “Sabemos que nos enfrentamos a un rival directo como Brasil, va a ser un partido bastante duro, pero creo que nos hemos preparado y estamos llegando de la mejor manera para este partido”, sentenció.

Perú también compartirá en el grupo B del torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos junto a Bolivia, Paraguay y Uruguay. El estreno de Solano y sus pupilos está programado para el próximo domingo 19 de enero en Armenia.