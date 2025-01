Perú SÍ TIENE RECAMBIO GENERACIONAL: Lista de jugadores "ocultos" en Europa

La Selección Peruana más exitosa de las últimas décadas es —indudablemente— la del ochenio de Ricardo Gareca y, si nos detenemos a analizarla en retrospectiva, más allá del discurso simplista de que “el profe les hizo creérsela”, existe una verdad absoluta: después de mucho tiempo, el ‘equipo de todos’ volvía a tener a más de once jugadores (en realidad, diecinueve) jugando afuera; la mayoría en equipos modestos, pero afuera.

Y ese fue el gran secreto: al ‘chocolate’ innato del peruano se le había agregado (por fin) la disciplina táctica de las ligas europeas, el vértigo de la brasileña y el físico de la mexicana y norteamericana, entre otras tantas. A todo eso, el ‘Tigre’ le agregó convencimiento, no al viento. Y por eso ahora, cuando queremos “llenar de moral” a las nuevas promesas de la Liga 1 (algunas inclusive ya exportadas), vemos que no alcanza.

Hay muchas ganas, pero falta táctica, vértigo y físico, porque no todo puede ser una huacha, media corrida o un sombrerito. Eso no alcanza en el fútbol moderno y, lamentablemente, el torneo peruano está hundido en eso. Por ello, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debe entender que no puede quedarse sentada esperando a que los astros se vuelvan a alinear y aparezcan y coincidan —de la nada— otra veintena de cracks.

Eso tiene que cambiar. ¿La solución? Así como los clubes se refuerzan con lo mejor de lo mejor de otros equipos y ligas, la Selección puede hacer exactamente lo mismo con los hijos y nietos de peruanos nacidos en el extranjero. ¿Ejemplos? Gianluca Lapadula, nacido en Italia, pero de madre peruana; y Oliver Sonne, nacido en Dinamarca, pero de abuela peruana, por citar dos. ¿Pero existen suficientes como para ilusionarse? Sí, hay toda una legión ‘extranjera’ a la espera.

Futbolistas peruanos que nacieron y juegan en Europa:

Por ejemplo, todos celebramos cuando el ‘Vikingo de los Andes’ fichó por el Burnley de la Segunda División de Inglaterra comenzando este año; pero, hace ya varios, el volante de 21 años Alex Robertson (australiano, pero de madre —y tatuaje— peruanos) destaca en ese mismo campeonato, hoy defendiendo al Cardiff, pero antes habiendo debutado inclusive en un amistoso con Pep Guardiola y su Manchester City, club dueño de su carta-pase.

𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢 | Así fue el golazo de Alex Robertson ante el Coventry de F. Lampard por la Championship 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Gran definición desde fuera del área. Es su tercera conquista de esta temporada.pic.twitter.com/Xy1FF6GdwQ — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) November 30, 2024

Otros casos de éxito son los de los diecinueveañeros Matteo Pérez Vinlof, lateral izquierdo perteneciente al Bayern Munich II, pero a préstamo en el Austria Viena, sueco de nacimiento, pero con sangre incaica por su padre; Enrique Peña, mediapunta del Real Valladolid B, nacido en España, pero con ascendencia peruana; Kaj Van Houwelingen, volante neerlandés del ADO Den Haag de la Eredivisie, pero de madre bicolor; y Mateo Stickler, lateral izquierdo austriaco del Empoli U20 y nieto de la actriz peruana Camucha Negrete.

Der #FCBayern stattet Matteo #PérezVinlöf mit einem Profivertrag bis 2027 aus. ✍️ In diesem Zuge wird der 18-jährige Schwede für die kommende Saison an den österreichischen Erstligisten Austria Wien verliehen. 🤝 🔗 https://t.co/iOyEYvKbvc#MiaSanMia pic.twitter.com/kaIsNN8WDz — FC Bayern München (@FCBayern) July 12, 2024

Con 18 años, el radar peruano detectó al arquero estadounidense del FC Barcelona B, Diego Kochen; al defensor alemán del Eintracht Frankfurt, Philipp Eisele Yupanqui; y al extremo derecho español del Deportivo Alavés B, Aitor Aranguren. Los tres fueron formados en el fútbol europeo desde muy pequeños, pero también son hijos de madres blanquirrojas que emigraron del Perú en los inicios de este nuevo milenio.

🎙️ Kochen, després de l’estrena en la Lliga: “La joventut no ens perjudicarà, perquè hi ha molt talent, hi ha ganes i fam per competir a aquest nivell” 💙❤️ pic.twitter.com/VgvRJgE1g2 — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) August 27, 2024

Pero, de toda la extensa lista de peruanos nacidos en el extranjero, tal vez los que generan mayor expectativa son los más jóvenes, como Paolo Doneda, arquero del histórico AC Milan de Italia, y Felipe Chávez, quien debutó hace poco en la reserva del Bayern Munich de Alemania y utilizando la ‘10’ en la espalda. Ambos, hijos de madre y padre peruanos, respectivamente, tienen ‘apenas’ 17 años.

Y, si queremos ir más allá, párrafo aparte para el quinceañero Franco Matteo Giambavicchio, mediocampista italiano (hijo de peruana) de “nada más” que la Juventus, que lo fichó en 2020 luego de que se enamorara de todos sus pases, goles y, sobre todo, sus jugadas con la ‘10’ en la espalda y la cinta de capitán del Torino. Se espera que, en el futuro cercano, debute en la ‘Vecchia Signora’ para ayudarlos a volver al título de la Serie A y la Champions League. Le tienen fe.

🤯🇵🇪 El niño peruano más joven de Europa tiene ¡15 años! y destaca en la Juventus. Franco Giambavicchio, nació en Italia y su mamá es peruana. Ya lo convocaron a la Sub16 de Perú y fue titular. Es un talento serio, ojo. Además hablé con él!! 💎👀 ➡️ https://t.co/8tiDMifp3z… pic.twitter.com/vrtediqPeS — César Mosquera🎙️ (@cesarmosquera__) September 6, 2024

Y así, la lista de peruanos nacidos en el extranjero se puede alargar casi hasta el infinito si es que también consideráramos a todos los que están en las sub-13 o menores de los equipos europeos, asiáticos, oceánicos, africanos, sudamericanos y norteamericanos. El trabajo es encontrarlos, mostrarles un proyecto serio de desarrollo y crecimiento, y convencerlos de defender sus lazos sanguíneos poniéndose la bicolor sobre el pecho.

Los ‘Eurocausas’ de la Selección Peruana Sub 20🇵🇪: - Felipe Chávez (17 años)

- Mateo Stickler (19 años)

- Kaj Van Houwelingen (19 años)

- Paolo Doneda (17 años)

- Aitor Aranguren (18 años)

- Enrique Peña (19 años)

- Francesco Andrealli (17 años)

- Philipp Eisele (17 años) pic.twitter.com/IZLLI4T9dp — Danni Dabs (@papi_pereda) December 4, 2024

Por lo pronto, el equipo de scouting de la Federación Peruana de Fútbol ya ha identificado a más de ochenta futbolistas, con edades de entre 12 y 17 años, hijos de peruanos por todo el mundo (incluidos varios de los arriba mencionados). Estos prometedores futbolistas podrían convertirse en el tan ansiado recambio generacional que necesita la Selección Peruana, porque —otra vez— no basta con motivar, debe haber un verdadero talento que animar. Y si en el fútbol peruano ya está comprobado (con resultados) que no hay, entonces ¿por qué no mirar más allá, a los hijos de la migración?

