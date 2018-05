Sergio Peña , volante del Granada y de la selección peruana , arribó este jueves al país y se sumó de inmediato a los entrenamientos de la bicolor previos al amistoso ante Escocia , tras señalar que no le sorprende la ausencia de Claudio Pizarro en la selecta nómina que integra.

Luego de ser considerado por Ricardo Gareca en la lista preliminar del cuadro nacional para Rusia 2018 , el mediocampista señaló que "es un sueño casi cumplido" su llamado a la 'Blanquirroja' y reconoce que son pocos los elegidos por el comando técnico para el desafío.

"Claudio (Pizarro) es un jugador muy bueno, tiene experiencia en la selección pero desde que vengo siendo convocado no ha estado, entonces no me lo esperaba (su convocatoria) y en caso de que hubiera sido así seguramente que lo iba a hacer de la mejor manera", indicó.

Posteriormente, lamentó la incómodo momento que debe afrontar Paolo Guerrero , su tío, por la suspensión de 14 meses que debe afrontar por decisión del TAS, que le impedirá disputar el próximo Mundial.

"Creo que este tema lo deberíamos dejar de lado porque Paolo la está pasando mal y tocarlo es seguir hiriéndolo", agregó Sergio Peña , quien considera que "vamos a ir a ganar la Copa del Mundo" .