Una posible derogación de la Ley de Fortalecimiento por parte del Congreso de la República podría provocar una desafiliación de la FIFA a la Selección Peruana, que podría afectar aRicardo Gareca y sus convocados. El entrenador de la bicolor se pronunció al respecto y pidió esperar.

El entrenador fue cauto y en un inicio no quiso pronunciarse. "Como no hay nada concreto, no puedo responder", dijo cuando se le consultó sobre esa chance. "No me manejo por suposiciones", agregó.

Sin embargo, recomendó esperar a que salgan las resoluciones y "ver qué va a pasar" para que pueda tomar decisiones en torno a la Selección Peruana, que se alista para un par de amistosos contra Estados Unidos y Chile.

Por ahora, Ricardo Gareca se concentra en los partidos que se le vienen a la Seleccción Peruana en Norteamérica sin mirar los temas políticos que giran en torno a la FPF.