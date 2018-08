Todos los seguidores de la selección peruana saben que Ricardo Gareca pregona la continuidad para que un jugador sea considerado en el equipo.

La falta de ella es determinante para dejar fuera de una convocatoria a cualquier figura, según el argentino. Y este es el problema que dos mundialistas, como Alberto Rodríguez y Carlos Cáceda , han aquejado en las últimas semanas.

El 'Mudo' se desvinculó del Junior de Barranquilla y el arquero no tiene minutos en Veracruz. Es por ello que ambos estarían evaluando regresar al torneo peruano. El defensa podría retornar a Universitario de Deportes, mientras que Cáceda llegaría a Real Garcilaso.

¿Es una decisión acertada dejar el fútbol extranjero? El 'Flaco' opinó sobre la posible vuelta de ambos jugadores al Descentralizado en una entrevista para Depor.

"El tema con los arqueros es la inactividad. Un arquero no puede perder la titularidad. Necesitamos que los tres arqueros sean titulares en sus respectivos equipos. Por eso me parece bien que Cáceda venga", dijo el 'Tigre' sobre Carlos Cáceda.



Por otra parte, también declaró sobre Alberto Rodríguez. "Alberto es un caso particular. Necesita jugar cuanto antes, por la edad y su forma de ser de él, necesita continuidad. Depende de él, no de nosotros. Nosotros ya debemos enfocarnos en los que juegan. Un jugador como Alberto siempre tiene posibilidades. Nos ha dado muchas satisfacciones", señaló.

"Uno puede tener consideración con un muchacho que por diferentes razones ha perdido un puesto, pero que entrena de forma normal y pelea para ser tenido en cuenta. Nos pasa mucho que los jugadores de la selección no juegan en sus equipos, pero a nosotros sí nos dan un rendimiento. Mientras el jugador está entrenando bien y no tiene lesiones, no hay mayores inconvenientes", finalizó el estratega.