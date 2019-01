¿Ricardo Gareca aprueba el pase de Cristian Benavente al fútbol egipcio? Esto dijo el DT

Cristian Benavente es uno de los jugadores convocables dentro de la lista de Ricardo Gareca . Para el argentino, es importante que sus seleccionados tengan continuidad y se mantengan en un nivel competitivo. ¿Quedó conforme con el paso del joven atacante a una liga casi desconocida?

Cristian Benavente dejó el Sporting Charleroi de Bélgica para fichar por Pyramids FC . La decisión del 'Chaval' fue muy comentada en el Perú. Para algunos críticos deportivos, representó un retroceso en la carrera del jugador; para otros, se debe a una búsqueda de nuevas oportunidades.

"Cristian se podía mantener en Europa, pero él dijo que recibió una oferta para decir que no. Pero yo tengo una opinión: uno puede decir que no. Se puede decir 'no' a determinadas cosas, a lo deportivo, a lo económico. Todo depende de lo que uno quiere", dijo Gareca en una entrevista para RPP.

"Si bien la carrera del deportista es corta, me hubiese gustado que siga en Bélgica. No conozco la liga egipcia. Lo importante es que (Cristian) es un muchacho que se ha mantenido en el extranjero, él busca progresar", añadió el DT de la selección peruana.



"No todo es lo económico. El éxito siempre va acompañado de lo económico, es una consecuencia. Cuando una persona tiene éxito, la parte económica también lo acompaña, es algo muy personal todo eso", concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: