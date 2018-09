Llegó feliz de tener de su lado a la mejor hinchada del mundo. Ricardo Gareca arribó a Lima la noche del lunes y felicitó a la afición de la s elección peruana tras el premio FIFA The Best. El entrenador argentino no pudo ocultar su alegría por el reconocimiento.

A su salida del aeropuerto, Ricardo Gareca se dio un tiempo, muy breve, para hablar del premio The Best. "Es una alegría. Bien merecido. Bien merecido lo tienen", señaló el entrenador que llegó de pasar unos días en su natal Argentina al lado de la familia.

Ricardo Gareca, quien está confeccionando la lista de convocados a la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos y Chile, en Connecticut y Miami, respectivamente, no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar a esos hinchas que respaldaron su proceso y gozaron con la clasificación.

"Gracias gracias por apoyarnos y felicitaciones es algo muy importante para Perú", dijo antes de abordar el auto que lo trasladaría hasta su vivienda en Lima.

Recordemos que este viernes 28 de setiembre Ricardo Gareca hará pública la convocatoria de los jugadores a la Selección Peruana para los amistosos de octubre.

