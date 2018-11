Cuando se estuvo a puertas del Mundial Rusia 2018, mantener la base era lo más importante para Ricardo Gareca. Hoy, con las Eliminatorias y la Copa América Brasil 2019 a la vuelta de la esquina, el 'Tigre' tiene el camino libre para amoldar su equipo y probar jugadores distintos.

La convocatoria de Christofer Gonzáles y Alexis Arias, ambos mediocampistas de Melgar, confirma que el entrenador argentino está buscando más opciones en el campeonato local y no escatimará en dejar de lado a los viejos conocidos (Cueva, Loyola, Hurtado, Cáceda o Rodríguez).

"Nadie tiene un lugar asegurado acá", contestó Gareca luego que le preguntarán sobre la ausencia de Christian Cueva en la lista de jugadores que disputarán los amistosos ante Ecuador y Costa Rica.

En sus dos anteriores convocatorias, el 'Tigre' ya había dado a entender que todos deben cuidar su puesto en la selección. La inclusión de Patricio Álvarez (quien ha tomado el lugar de Cáceda), Marcos López, Johan Madrid y Horacio Calcaterra (otros de los que ha quedado como fijo) fueron muestra de ello.

Pese a que Gareca está dando indicios que los jugadores con un buen momento en el Descentralizado pueden tener una chance en la bicolor, anteriormente ha resaltado que eso no es todo lo que considera y que existen otros factores que toma en cuenta.

"Necesitamos jugadores para 90 minutos. El jugador debe ser de bueno para arriba. En lo físico, en lo técnico y en lo táctico. Puede haber jugadores que son figuras en el fútbol peruano, pero no reúnen las condiciones para ser convocados", señaló el 'Flaco'.

Willyan Mimbela (Unión Comercio), Marcos Lliuya (Sport Huancayo), Iván Santillán (Real Garcilaso), Joazinho Arroé (Sport Boys), Marcio Valverde (Sport Huancayo), Alejandro Hohberg (Alianza Lima), son algunos de los nombres que destacan con creces en el campeonato local, pero no terminan por llenar los ojos de Ricardo Gareca.

¿Es complicado entender qué es lo que ve el ‘Tigre’ en 'Canchita' González y no en Willyan Mimbela? No. El 'Flaco' y su comando técnico tienen sus propios criterios y se deben respetar. A veces, uno puede no entenderlos como hincha, pero toda ausencia o presencia en la blanquirroja tiene su razón y no se trata de un decisión al azar.

En la mayoría de los casos, los fanáticos alzan su voz por las convocatorias basándose en las repeticiones de goles de los programas deportivos dominiciales y los comentarios en redes sociales.

Pese a que usted asegura y reasegura que tal jugador no debe ser convocado (porque cree que no lo merece), este reúne todas las condiciones que Gareca pide, y esa termina siendo la única apreciación que importa.