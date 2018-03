Para saber de lo que están hechos. Perú clasificó a un Mundial de fútbol luego de 36 años. Han pasado más de tres décadas sin tener un roce competitivo con las selecciones más poderosas. Por ello, la selección no quiere ir a especular al torneo y ya se consiguió a rivales amistosos de buen nivel.

Ricardo Gareca , en una entrevista con RPP, reveló los últimos encuentros amistosos de Perú antes de partir a Rusia. Croacia, Islandia y Escocia ya estaban confirmados y faltaban unos dos que estaban en conversaciones.

" En Austria jugamos con Arabia Saudita, luego vamos a Suecia y después a Rusia", confesó el 'Flaco'. El equipo peruano realizará un mini gira por Europa antes del certamen de fútbol más importante del mundo.

La única selección no clasificada es Escocia, pero es un equipo duro de igual manera. Arabia Saudita, en primera instancia, parece un cuadro sencillo; sin embargo, no se lo puede juzgar sin antes presenciar el nuevo sello que presentará su recientemente contratado entrenador, Juan Antonio Pizzi. El ex DT de Chile, ni corto ni perezoso, fichó por un combinado mundialista en vez de quedarse fuera del Mundial.