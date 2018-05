Hay vida después de Paolo Guerrero . Mientras el país aún llora la desgracia del ‘Depredador’, en la Videna parecen haber volteado la página y solo están enfocados en hacer un buen papel en Rusia 2018 . Así lo dejó entrever el volante Renato Tapia , quien dijo que la selección está lista para todo.

“Paolo es un jugador fundamental para nuestro juego, pero tenemos un muy buen grupo que puede hacer las cosas muy bien. Queremos que la gente esté tranquila, somos un grupo fuerte y estamos listos para todo”, dijo el ‘Cabezón’ a Movistar Deportes.

Posteriormente, Tapia también expresó su sentir por formar parte de la lista preliminar de 24 jugadores para el Mundial. "La competencia es dura pero es sana, compites no solo con jugadores, sino con amigos, casi hermanos. Es bonito, pero lastimosamente uno se va a quedar afuera, nadie se siente seguro”, mencionó.

Además, el ‘Capitán del Futuro’ analizó su presente en el fútbol holandés.

“Fue un año mejor que los anteriores, he tenido más continuidad aunque me hubiese encantado jugar mucho más. Ahora a darle vuelta a la página y enfocarme en la selección. Físicamente me siento bien, ahora estoy reforzando todo lo que necesito”, expresó.

El mediocampista nacional se refirió al momento que vive Guerrero. “A nosotros nos hablan como si pudiésemos tomar decisiones, pero lo único que podemos hacer es estar con Paolo, mandarle nuestras fuerzas, pero no podemos hacer nada más”, indicó.

En cuanto al equipo, la novedad en la práctica de este jueves fue la presencia del volante del Granada, Sergio Peña . A partir del lunes, el DT Ricardo Gareca contará con los 24 jugadores convocados.

TENGA EN CUENTA

-Renato Tapia tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2020.

-La selección peruana se mantiene en el puesto 11 del ranking FIFA. La lista la encabeza Alemania, seguida por Brasil, Bélgica, Portugal y Argentina.