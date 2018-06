Selección peruana de remo ganó medalla de bronce en Juegos Odesur

La selección peruana de remo logró la medalla de bronce en los Juegos Odesur . La delegación juvenil, compuesta por Alexandra Castro , Shantall Zegarra , Valeria Palacios y Alessia palacios , compitió en la categoría de mayores.

“Estamos muy contentos ya que hemos obtenido una medalla de bronce con un equipo netamente juvenil de chicas compitiendo en la categoría de mayores. Eso nos levanta mucho el ánimo para el futuro del remo. Es un esfuerzo muy grande que han realizado estas cuatro chicas”, expresó José Sphilmann , presidente de la Federación Peruana de Remo .

También aseguró que lo conseguido “sirve de base para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019 ” y resaltó la edad de nuestras representantes.

“Todas tienen entre 17 y 18 años, por eso son categoría juvenil; sin embargo, han corrido en mayores, por lo cual es muy resaltante su éxito”, dijo.

Sphilmann sostuvo que, pese al buen desempeño de las deportistas nacionales, no se tiene una pista de remo adecuada.

“Lamentablemente como sabemos nuestra pista de remo, no tenemos, no es la adecuada (…) Si así sin pista de remo obtenemos estos resultados, imagínese lo que va a ser con una pista de remo que es importantísima. Somos el único club en Sudamérica y en el mundo prácticamente que no tenemos una pista de remo. Es como decirle que un seleccionado peruano de fútbol entrene en una canchita de fulbito”, señaló.