El próximo 5 de octubre, la selección peruana y Argentina se jugarán el todo por el todo para tentar un cupo a Rusia 2018. Ante esa realidad, la prensa ‘gaucha’ ha manifestado en reiteradas oportunidades que esta situación no es reconfortante para la ‘albiceleste’ pues consideran que a estas instancias ya debería de tener su boleto asegurado.

Incluso, con la elección de jugar el partido en la Bombonera, periodistas argentinos debatieron sobre si en verdad se daba síntomas de temor por quedar fuera de la cita mundialista y esto fue lo que dijo uno.

“Si lo lees del lado rival y si cambias de estadio para este partido, se asume un miedo. Das el mensaje al rival de que algún miedo tienes. No tener miedo ahora es suicida. Yo tengo miedo. Si alguien no tiene miedo en Argentina, tiene problemas”. Estas fueron las palabras de Damián Manusovich, ex jugador y ahora comentarista de Fox Sports.

“Esto estimula al hincha. Los que son de Boca, van a querer demostrar que en su casa de grita. Por Boca y por Argentina. Le van a querer darle mayor sonido a La Bombonera. Va haber una exageración, una apuesta en escena superior”, enfatizó.

El encuentro entre la selección peruana y Argentina por las Eliminatoriasse jugará el próximo 5 de octubre a las 6:30 p.m. (hora peruana).