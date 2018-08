Disputar el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana le cambió la vida. Pedro Aquino, volante de León de México, habló del buen momento que está pasando en la Liga MX y cómo llegará a los partidos de la bicolor ante Holanda y Alemania.

El volante de 23 años, señaló que en esta temporada que disputa con camiseta de León siente que ha "mejorado mucho como futbolista. Jugar el Mundial me dio mucha confianza y eso se está viendo", señaló en entrevista con Fútbol como Cancha.

"Antes era un jugador más de marca, ahora siento que soy más completo. Me tengo mucha confianza para subir al ataque, rematar más al arco y tener llegada al área. Me tengo mucha confianza" , indicó.

Y el gol de cabeza marcado este domingo ante Toluca, reveló, le ha dado mucha más seguridad. "Tengo un compañero jugando en la misma posición con características similares y necesitaba que llegue el gol. Tenía confianza y me mandé al ataque" , manifestó Pedro Aquino quien recordó que en Sporting Cristal ya marcó de cabeza.

Sobre la titularidad con la s elección peruana en los próximos amistosos, el volante contó que no se siente titular a pesar de la ausencia de Renato Tapia. "No voy pensando en que voy a ser titular. Hay que seguir trabajando para ser considerado y es una pena que mi amigo Renato no pueda estar en esta convocatoria", indicó.