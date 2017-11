Francisco 'Paco' Bazán, ex futbolista y periodista deportivo, nunca olvidó la pintada de la selección chilena en el Estadio Nacional tras vencer a la blanquirroja 3-4.

“Respeto, por aquí pasó el campeón de América”, fueron las palabras que quedaron grabadas en su cabeza hasta este 15 de noviembre, fecha en la que Perú consiguió clasificar a una Copa del Mundotras casi 36 años de ausencia.

El ex portero no se guardó nada y arremetió con todo contra la 'Roja', que quedó en el sexto puesto de la tabla de posiciones las Eliminatorias, perdiendo la oportunidad de jugar el Mundial Rusia 2018.

“Hoy me quedo feliz. Escúchalo Perú, el último chileno que podía ir al Mundial no va, no va Chile, no va Marcos Rojas, vamos nosotros”, señaló Bazán, quien transmitía el fin del partido de vuelta ante Nueva Zelanda por la señal de Radio Unión.

El mensaje de Paco tuvo una dedicatoria especial a Arturo Vidal, una de las principales figuras del seleccionado sureño.

“Vinieron a Lima, se burlaron de nosotros, nos pintaron el camarín. Por acá pasó el campeón de América Y ahora sí te lo digo con gusto Arturo Vidal [...] El patito feo de Sudamérica se va a Rusia, allá vamos", concluyó emocionado.