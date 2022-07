Ricardo Gareca se despidió, hace una semanas, de la dirección técnica de la selección peruana tras siete años de proceso. El nuevo entrenador todavía no se ha confirmado, aunque los rumores apuntan a Juan Reynoso como posible sustituto del ‘Tigre’.

En ese sentido, Nolberto Solano, quien formó parte del comando técnico del ‘Flaco’ durante toda su etapa en la ‘Blanquirroja’, opinó sobre la opción del popular ‘Ajedrecista’.

“Juan Reynoso tiene capacidad para ser entrenador de la Selección Peruana. Pero no sabemos si él será el elegido por la FPF. En mi opinión, tiene toda la capacidad y ya ha dirigido a algunos jugadores de la selección”, señaló en una entrevista con Fútbol como cancha de RPP.

De la misma manera, recordó los logros del estratega nacional. “Con Juan compartimos muchos años en la selección. En el 2009 trabajé en la ‘U’ con él. Es un gran entrenador y lo avalan los resultados en el torneo local y en México. Consiguió sacar campeón a su exequipo. Conoce muy bien nuestra idiosincrasia y a nuestros jugadores”, añadió.

A todos nos gustaría ser asistentes de la selección, pero no hablo con él hace mucho. Hay que seguir trabajando. Si se me da la oportunidad de dirigir en algún club, lo podría aceptar, pero si también me llaman a la selección, lo analizaré. Acá está uno para sumar y aportar sea o no en el comando técnico”, finalizó ‘Ñol’ quien recalcó que no está ligado a la FPF porque se contrato acabó el 13 de junio.

Por otra parte, Nolberto Solano causó polémica hace algunos días tras acusar ‘extranjeritis’ en el Perú. El exfutbolista explicó sus declaraciones.

“Cuando dije lo de la ‘extranjeritis’ me refería a que no se dan muchas oportunidades en el fútbol peruano a entrenadores nacionales. Quizás a veces esperan que vayas a hacer algo afuera para luego darte la oportunidad aquí”, expresó.