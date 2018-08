Después de un tiempo considerable de espera, Ricardo Gareca renovó con la selección peruana. Tras ampliar su vínculo con la bicolor, el estratega argentino buscará repetir lo logrado en las Eliminatorias Rusia 2018.

Para el nuevo proceso clasificatorio, el 'Tigre' espera contar con todos los integrantes de su comando técnico con el logró clasificar a Perú al último Mundial. Este tarde, en la conferencia de prensa donde anunció su continuidad, Sergio Santín y Néstor Bonillo acompañaron a Gareca.

Por su parte, Nolberto Solano, quien también integró el grupo de trabajo del 'Flaco', estuvo en Inglaterra visitando al Newcastle. El 'Maestrito', a través de su cuenta de Twitter, compartió una foto junto a Rafa Benítez, actual técnico de las 'Urracas'.

Todos los días se aprende algo nuevo al lado de los mejores @rafabenitezwebpic.twitter.com/eCACZUAOOM — Nolberto Solano (@NolSolano) 8 de agosto de 2018

Hasta el momento, se desconoce si 'Ñol' continuará trabajando con el 'Tigre', quien aseguró que en los próximos días resolverá cualquier cambio en su comando técnico.

"Cualquier variante en el comando técnico lo tengo que ir resolviendo. Ahora son los que están aquí presentes. No he escuchado, ni he conversado con los demás si hay otra intensión de buscar otras perspectivas. Vamos a ver si creemos conveniente incorporar a alguien más", señaló Gareca en conferencia de prensa.