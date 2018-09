No quiere más contratiempos. Ricardo Gareca se encargó de mandar 24 cartas a diversos clubes del extranjero donde militan los jugadores de la selección peruana .

El 'Tigre' se llevó una decepción cuando el Sporting Charleroi le negó ceder a Cristian Benavente, llamado de emergencia para los amistosos contra Holanda y Alemania por la lesión de Andy Polo. Ahora ha tomado todas las precauciones del caso para los encuentros contra Chile y Estados Unidos en octubre.

" Ricardo nos ha pedido mandar 24 cartas al exterior, para tener el permiso de 24 jugadores. Así evitamos los problemas de permisos que tuvimos con Callens una vez y hace poco con Benavente. Pero eso no es un llamado oficial", dijo Juan Carlos Oblitas en una entrevista para El Comercio.



Los clubes no pueden retener a un futbolista para una fecha FIFA si es que ya fueron notificados de su convocatoria a la selección mayor con 15 días de anticipación. El caso del 'Chaval' fue a última hora y el equipo belga no quiso prestarlo.

"Si el comando técnico me pide convocar a 50, yo lo hago. La FPF tiene facultades diferentes con los clubes locales y los extranjeros. Es decir, nosotros no podemos exigirle al club de afuera (que cedan a un peruano), porque no está en nuestra competencia", señaló Antonio García Pye, gerente de selecciones de la FPF, a Radio Exitosa.

