La llegada de Andy Polo al Portland Timbers de la Major League Soccer ( MLS ) no ha pasado desapercibida en los Estados Unidos .

El volante de la selección peruana cumple un buen papel desde su arribo al conjunto 'yankee' y fue entrevistado por el portal oficial de la liga estadounidense, en la víspera de su posible presencia en Rusia 2018 .

"Los que dicen que la MLS no es una liga buena creo que deberían verla y vivirla personalmente para que vean que lo es. Cuando se me presentó la oferta de Portland, no dudé en venir. Quería tomar ritmo futbolístico porque en Morelia no estaba participando mucho. Estoy muy feliz de haber venido, espero retribuir esa confianza tanto a mis compañeros como a los hinchas", destacó 'La Joya' en la comunicación.

Previamente, el elemento de la bicolor recordó uno de los episodios más emocionantes de su carrera: "Me acuerdo que iba a entrar a pretemporada y mi representante llegó con una oferta del Inter, no lo podía creer. Para mí, la vida está llena de retos y hay que sobrepasarlos".

"Me alegró que se fijen en mí y fue una bonita experiencia, entrené con el primer equipo y todos me trataron muy bien. En Millonarios también tuve una buena experiencia, desde el primer día me hicieron sentir como en casa. No me arrepiento de haber pasado por esos clubes", acotó Andy Polo .