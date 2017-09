Ricardo Gareca asumió el cargo de entrenador de la selección peruana en marzo del 2015. Justo cuando la 'bicolor' ya se disponía a participar en la Copa América de Chile.

En aquel entonces, mucho se decía sobre su ‘poca experiencia’ en cuanto a selecciones; sin embargo, más adelante el ‘Tigre’ demostró que con trabajo y dedicación todo se podía conseguir.

En el día de su presentación fue claro en expresar que se sentía orgulloso de poder estar al mando de la ‘blanquirroja’. Sabía que el camino que le esperaba no era nada fácil y aun así decidió emprender un nuevo reto en su carrera como entrenador.

“Primero quiero agradecerle al presidente, a todo el directorio, a Juan Carlos, quien fue el que confió en mí. Es un honor. Es el desafió más importante de mi vida, dentro de mi carrera deportiva, porque, si bien es cierto, todas las instituciones que uno dirige el mayor de los respetos y profesionalismo, estar al frente de un país, al que quiero, al que me ha tratado muy bien", fueron sus primeras palabras.

"Acepto este desafió. Me siento muy feliz sabiendo que nos espera una tarea difícil, complicada, dura, pero no imposible. No hay nada imposible, cuando se está unido, cuando uno tiene los objetivos claros. Mi decisión por entrenar es porque yo creo en el jugador peruano. Por eso estoy sentado aquí”, agregó.

Los nervios parecían no existir en su persona, Gareca, con la serenidad que lo caracteriza, demostró personalidad y voz de mando a la hora de dirigirse a la prensa nacional

“Yo creo que hay que ponerse a trabajar. Tengo las mismas intenciones que tiene todo el pueblo peruano, el cuerpo técnico y los propios jugadores. Sé de la gran capacidad del técnico peruano porque lo he vivido en carne propia. Me parece que esta es una tarea en conjunto”, sostuvo.

"Vamos a iniciar un trabajo que, Dios mediante, pueda llevarnos a un destino que desea todo el mundo, tanto yo como todos ustedes”, reiteró el ‘Tigre’.

Han pasado más de dos años desde aquel entonces y aún continúa en la mente de todos la siguiente frase: “Más allá de que yo sea el técnico, la cabeza de la selección peruana, me parece que en esto estamos comprometidos todos”.

Sus palabras calaron en lo más profundo de las personas pues, en medio del temor, supieron creer en él y hoy podemos decir que estamos a un paso de cumplir el sueño de todos.

La selección peruana se encuentra en la cuarta posición de la tabla de las Eliminatorias con posibilidades de llegar a Rusia 2018. Posibilidades que en procesos anteriores nunca vimos y que hoy se pueden concretar.

Aquí te dejamos el video de la presentación de Ricardo Gareca como entrenador de la ‘blanquirroja’ para que lo puedas apreciar. Gracias, ‘Tigre’.