Se muestra más confiado. Este lunes llegó a Lima Luis Advíncula para incorporarse a los entrenamientos de la selección peruana . En la Videna, el lateral del Rayo Vallecano habló para la prensa por unos minutos.

"Vengo de un año muy maduro, que ha sido bueno para mi carrera y espero seguir así. C reo que ya me he adaptado al nivel de la Liga Santander, considero que el futbolista peruano está en condiciones de jugar en cualquier liga del mundo. Ahora me tocó ir a jugar a una gran liga y espero que muchos más puedan ir", dijo el 'Rayo' en rueda de prensa.



También habló sobre la ausencia notoria en la actual convocatoria de Christian Cueva. El lateral de la selección peruana dejó claro que la decisión del 'Tigre' se respeta.

"A todo el mundo siempre le gusta estar en la selección pero ya pasa por decisión del entrenador la convocatoria, él sabe por qué hace las cosas. En su momento todos van a tener su oportunidad de nuevo. Creo que este año ha sido bueno y esperamos terminarlo bien, siempre es bonito jugar en el Nacional. Queremos darle una alegría a la gente", añadió Luis Advíncula.



'Usain Bolt' realizó trabajos diferenciados al mando de Ricardo Gareca. El cuerpo técnico lo está cuidando por el fuerte golpe que sufrió este último fin de semana en un partido por LaLiga Santander frente al Villarreal.

