Toma otros rumbos. El nombre de Jean Pierre Rhyner , joven defensa del Grasshopper de Suiza, sonó con fuerza para los últimos amistosos de la selección peruana . Se especuló que a Ricardo Gareca lo tenía dentro de sus posibles candidatos para una eventual convocatoria.

Ante los rumores, Rhyner manifestó su deseo de integrar el plantel de la bicolor, pero el llamado nunca llegó. De esta manera, el futbolista de 22 años decidió tomar una radical decisión, considerando que ya ha sido llamado por las juveniles de Suiza.

" Mi sueño siempre fue vestir los colores de Perú, pero es hora de ver mi futuro como jugador y profesional. Así que, con mucha pena, (debo) decirles que esa opción ya no es factible en mi presente. Igual, muchas gracias a todos los que me escriben día a día. Los quiero", escribió el juvenil en su cuenta de Twitter.

"Quiero agradecer a todos los hinchas peruanos que me envían mensajes de aliento siempre y me dan sus buenos deseos. He decidido no jugar por Perú y mantenerme en Suiza por el poco diálogo con la FPF", concluyó.

(Twitter Jean Pierre Rhyner) (Twitter Jean Pierre Rhyner)

