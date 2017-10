Álvaro Aliaga es un hincha común y corriente de la selección peruana. Sin embargo, su pasión por la blanquirroja va de la mano con su amor por Dios. El joven, de 30 años, pertenece a la parroquia 'Cristo Salvador' de Surco, donde participa de las misas de manera regular.

En ese sentido, algo singular sucedió en la última de ceremonia del sábado pasado. Durante las peticiones, el fanático de la bicolor no dudó en pedir por la tranquilidad de los dirigidos por Ricardo Gareca, quienes deben enfrentar dos partidos importantes por las Eliminatorias Rusia 2018.

Este curioso momento se capturo en video y fue compartido de manera masiva en redes sociales.

Perú21 se contactó con el protagonista de la imágenes, y nos terminó revelando que su petición no se trató de una broma.

"No me puedo jugar con esas cosas porque es algo dentro de la misa. Imposible. Es algo serio. Me encanta el deporte y el fútbol", señaló.

Aliaga dejó en claro que fue algo improvisado y que no pidió por resultados positivos.

"Siempre pido por la selección o por mi equipo. Son 5 peticiones y faltaba una. Nadie se lo esperaba. Además, no es para que ganen. Es más para que tengan tranquilidad emocional. La gente respondió, todos replicaron entusiasmados: 'te lo pedimos, Señor'. Esto no solo une a la Iglesia católica, sino al país", precisó el joven.

Asimismo, el popular hincha resaltó que nunca pensó en hacerse conocido en Internet.

"Dios quiera que los muchachos estén mentalizados, que no tengan ningún tipo de lesión, que estén concentrados. Ellos ya son unos ganadores. No sabía que me estaban grabando. Me ha sorprendido. Era para la gente de la parroquia. Nunca pensé que se iba a viralizar. Me salió del corazón", manifestó.