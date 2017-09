Laselección peruana se jugará sus últimas chances de llegar aRusia 2018en esta última fecha doble de las Eliminatorias, y una de las finales es el choque ante Argentina el próximo 5 de octubre en Buenos Aires.

Para ese duelo, la 'bicolor' tendrá que afrontar importantes ausencias como la de Christian Cueva, André Carrillo, Paolo Hurtado y Christian Ramos; sin embargo, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán podrían gritar presente en el compromiso.

¿La razón? Ambos jugadores están disponibles, no tienen sanción alguna que los aqueje y, por si fuera poco, están en un gran nivel futbolístico que despierta la ilusión de toda una hinchada nacional.

El 'Depredador' acaba de cerrar su pase a la semifinal de la Copa Sudamericana con una soberbia actuación con camiseta del Flamengo, siendo el mejor jugador del compromiso.

Mientras, la 'Foquita' no se queda atrás pues está cumpliendo notables actuaciones con el Lokomotiv, y por eso esta dupla promete.

Jefferson podría tomar las riendas de creación y Paolo la de definición. La última vez que jugaron juntos fue ante Venezuela en el empate 2-2.

Luego de ese compromiso, por diversos motivos no pudieron coincidir en otro partido con la selección peruana. Incluso ante Bolivia no alinearon en el once de Ricardo Gareca pues Guerrero cumplía su partido de suspensión. Sin embargo, ante Ecuador el 'Tigre' prefirió no usar a la 'Foquita'.

Este 5 de octubre decretará un antes y un después en la selección peruana. La 'blanquirroja' capaz juegue su partido más importante en los últimos 20 años pues mantiene viva su chance de ir a la próxima copa del mundo.

El duelo entre Perú y Argentina se jugará a las 6:30 p.m. (hora peruana) en la Bombonera y el árbitro del compromiso será el brasileño Wilton Sampaio.