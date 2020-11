Gianluca Lapadula, el futbolista convocado para Selección Peruana por Ricardo Gareca, ya cuenta con ficha en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), según informó RPP.

De acuerdo con el citado medio, este es un gran paso de regularización en beneficio del jugador nacido en Turín (Italia) para los duelos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

Lapadula ha manifestado en una reciente entrevista a un medio internacional que se siente feliz por el llamado de Gareca. “Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, declaró Lapadula en declaraciones para ‘OttoChannel’.

Cabe mencionar que, el pasado miércoles 28 de octubre, el organismo del Estado aclaró que aún no llegaba la documentación proveniente de Italia por lo que negó que se había realizado la emisión del DNI como venía circulando en las redes sociales.

Añadió que culminado el proceso de recepción de documentación del futbolista, recién se podría iniciar el trámite del documento como todo ciudadano peruano.

Por otro lado, el pasado 26 de octubre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de un comunicado, destacó la “disposición” de Lapadula para iniciar los trámites legales que le permitirán ser convocado a la selección de Perú, que disputa las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

Selección Peruana: Gianluca Lapadula ya cuenta con ficha en Reniec. (Video: RPP)

