Más inversión. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció en conferencia de prensa que se destinará 7 millones y medio de dólares en canchas y campeonatos sub 13, 15 y 17 en Primera y Segunda División.

"Estamos adicionando la Sub 13. A la Segunda División vamos a pedir que incorporen la Sub 17, sub 15 y sub 13", manifestó Edwin Oviedo, presidente de la FPF.

El plan de inversión estará destinado a dos áreas: Infraestructura y Plan de Menores.

Se indicó 2 millones y medio de dólares serán para la Nueva Videna, 1 millón para los campos de juego de la Primera División, 3 millones y 150 mil para torneos y nueva categorías, 350 mil para área educativa y 500 mil para infraestructura del Plan de Menores.